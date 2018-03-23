Турнир претендентов: очередной соперник Л. Ароняна – С. Карякин

Следующим соперником Л. Ароняна в турнире претендентов будет С. Карякин,

Как сообщает «Арменпресс»-, на турнире претендентов на шахматную корону в Берлине состоятся партии 11-ого тура. Л. Аронян белыми сыграет против С. Карякина (Россия). Остальные пары: Лижен (Китай) - Грищук (Россия), Со (США) – Мамедъяров (Азербайджан), Каруана (США) – Крамник (Россия).

После 10-ого тура таблицу возглавляет Ф. Каруана с 6,5 очков, за ним - Ш. Мамедъяров (6 очков). У Грищука 5,5, очков, у Карякина и Лижена – по 5, у Крамника – 4,5, у Со – 4, У Ароняна - 3,5 очка.

В 14-ти турах шахматисты сыграют друг с другом по две партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель сыграет с чемпионом мира М. Карлсеном в Лондоне 9-28 ноября.