Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт примет участие в открытой тренировке дортмундской "Боруссии". Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщается в официальном микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Занятие пройдет в пятницу на базе "Боруссии" и начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск). Запуск зрителей начнется в 9:45, при этом пресс-служба дортмундской команды предупреждает, что вместимость стадиона на базе клуба ограничена.

Болт объявил о завершении карьеры легкоатлета после завершения чемпионата мира-2017 в Лондоне. 31-летний спортсмен не раз говорил, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе, а в январе заявил, что намерен в марте пройти просмотр в составе "Боруссии".