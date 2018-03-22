Конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

Комитет по разведке палаты представителей США не нашел свидетельств сговора между Москвой и сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в докладе по делу о "российском вмешательстве"

"Никто из опрошенных свидетелей на прямой вопрос не предоставил доказательств или свидетельств сговора, координации или конспирации между кампанией Трампа и российским правительством", — сказано в документе.

Конгрессмены также пришли к выводу, что контакты представителей Трампа с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком не доказывают "координации" усилий сторон во время президентской кампании.

"Комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа, в том числе Джеффом Сешнсом, и официальными представителями российского правительства, в том числе послом Кисляком, свидетельствовали о сговоре, координации или конспирации с правительством России", — отмечается в докладе.

В четверг комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за прекращение дела о "российском вмешательстве" и постановил обнародовать результаты разбирательства.