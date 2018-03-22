Пирло готов войти в тренерский штаб сборной Италии

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло провел встречу с представителям Федерации футбола Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Как передает Арменпресс со ссылкой на sovsport.ru, по информации источника, экс-хавбек "россонери" дал согласие на работу с национальной командой, если у руля коллектива встанет Антонио Конте или Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по новому тренеру Федерация футбола страны примет до старта чемпионата мира в России.

Отметим, что Пирло завершил профессиональную карьеру в конце 2017 года.