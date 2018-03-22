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В Полицию Армении явкой с повинной обратился мужчина, который разыскивался правоохранительными органами Польши


В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Вагаршапатского отдела Полиции Республики Армения, 21 марта в 11.25 в Полицию явкой с повинной обратился Смбат О., 1974 г.р., который разыскивался правоохранительными органами Польши за нарушение закона «О наркотических средствах». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.


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