За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 21 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 26 случаев мошенничества, 18 случаев присвоения или растраты, 15 случаев кражи личного имущества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая контрабанды, 2 случая хулиганства, по 1 случаю грабежа, уклонения от уплаты налогов, злоупотребления должностными обязанностями.

За данный период зарегистрировано 2 случая доборовольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 19 ДТП: 1 человек погиб, 26 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.