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Министр транспорта, связи и информационных технологий доложил президенту о ведомства в прошлом году и планах на 2018 год


В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армения министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян доложил о работе, выполненной в сфере в 2017 году, о ходе выполнения поручений президента, полученных в ходе предыдущей встречи, и о приоритетных программах, намеченных на 2018 год. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Президент Серж Саргсян дал ряд поручений, в том числе продолжать держать в центре внимание строительство межгосударственных дорог и качество выполняемых работ.


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