Посол Армении в Грузии посетил Самцхе-Джавахетский регион

19-21 марта состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Грузии Рубена Садояна в Самцхе-Джавахетский регион Грузии, в рамках которого посол побывал в городах Ахалцихе, Ахалкалаки и Ниноцминда, а также в ряде армянонаселенных сел.

Ахалцихе

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, визит в Самцхе-Джавахети начался 19 марта с Ахалцихе, где посол Рубен Садоян провел встречу с губернатором Самцхе-Джавахети Акакием Мачутадзе. Во встрече также принимали участие депутаты Парламента Грузии Георгий Копадзе, Самвел Манукян, Давид Чичинадзе, мэр Ахалцихе Заза Меликидзе, члены Ахалцихского сакребуло и др. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с экономической, социальной и культурной областями.

Коснувшись проблемы занятости населения, посол Рубен Садоян подчеркнул важность создания в Самцхе-Джавахети новых рабочих мест. Стороны обменялись мнениями в связи с экономическими и социальными программами, модернизацией инфраструктуры и децентрализованным сотрудничеством.

Затем Рубен Садоян встретился с армянской общиной Ахалцихе, ответил на вопросы присутствующих, обсудил множество вопросов, имеющих первостепенное значение для Ахалцихского района. Были поставлены вопросы о децентрализованном сотрудничестве с приграничными областями Армении, о сельском хозяйстве, туризме, транспортной связи с Арменией, а также ряд вопросов социально-экономического характера.

В Ахалцихе посол Армении посетил церкви “Сурб Григор Лусаворич” и “Сурб Ншан”, после чего побывал в Ахалцихском молодежном культурно-образовательном центре, где встретился с педагогами и учащимися центра. В конце дня Рубен Садоян посетил село Цугрут, Ахалцихского района, где хранится известное Евангелие 10-ого века.

Ахалкалаки

20 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Грузии Рубен Садоян в Ахалкалаки встретился с мэром города и членами сакребуло. Во встрече также участвовали предводитель Грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян, депутаты Парламента Грузии Энзель Мкоян, Самвел Манукян и Давид Чичинадзе. На встрече послу представили осуществляемые в районе программы, обсудили ряд стоящих перед районом проблем.

Посол отметил, что будут осуществляться последовательные шаги для решения этих проблем и уверил, что всегда будет поддерживать джавахетских армян.

Затем посол провел встречу с армянской общиной Ахалкалаки, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы присутствующих, связанные с децентрализованным сотрудничеством, культурой, спортом, образованием, туризмом и другими сферами.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, как он относится к недавним заявлениям Ильхама Алиева, посол Армении отметил, что если так продолжится, то свои следующие территориальные претензии Алиев предъявит остальным соседним государствам.

В заключение Рубен Садоян наградил братьев Саята и Хачатура Саарянов медалью Министерства диаспоры Армении “Погос Нубар” за строительство часовни “Сурб Хач” в селе Гумбурдо.

После встречи с армянской общиной посол Армении посетил Информационный центр Джавахети, где встретился с его сотрудниками, а также принял участие в организованной там ретроспективной выставке.

Затем Рубен Садоян, в сопровождении предводителя Грузинской епархии ААЦ епископа Вазгена Мирзаханяна посетил ахалкалакскую церковь “Сурб Хач” и резиденцию викариата ААЦ в Самцхе-Джавахети и Цалке, где перед гостями выступил церковный хор. Затем посол посетил Ахалкалакский молодежный культурно-образовательный центр и ознакомился с его делами. В ходе организованного там торжественного мероприятия по случаю 10-летнего юбилея центра, посол выступил с поздравительной речью в адрес педагогов центра и пожелал им плодотворной деятельности, а учащимся – новых успехов в учебе.

Затем состоялся визит Рубена Садояна в село Гумбурдо, Ахалкалакского района, где он осмотрел новую школу, познакомился с ее инфраструктурой и образовательными возможностями. По словам посла, данная школа является уникальной в своем роде и соответствует лучшим международным критериям.

Ниноцминда

21 марта, в третий день своего визита в Самцхе-Джавахети, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Грузии Рубен Садоян посетил Ниноцминда (в прошлом – Богдановка), где провел встречу с районным руководством, а затем с местной армянской общиной. Встреча с общиной прошла в формате вопросов и ответов. Прозвучало множество интересующих армянскую общину вопросов.

Коснувшись уровня обучения грузинскому языку среди джавахетских армян, посол Армении призвал к тому, чтобы армянская община уделяла больше внимания изучению грузинского языка.

Отвечая на вопрос одного из присутствовавших о нынешнем состоянии армяно-грузинских взаимоотношений, посол Армении отметил, что они находятся на беспрецедентно высоком уровне, в чем большую роль играют, в том числе, большую роль играют взаимные визиты высокого уровня. В этом контексте посол Рубен Садоян выразил нынешним властям Грузии глубокую благодарность, в связи с тем, что для армянского населения Самцхе-Джавахетского региона создаются подобные благоприятные условия и их проблемы постоянно находятся в центре внимания.

Затем Рубен Садоян, в сопровождении предводителя Грузинской епархии ААЦ епископа Вазгена Мирзаханяна посетил ниноцминдскую церковь “Сурб Саргис” и молодежный культурно-образовательный центр “Рафаэль Джавах”, где ознакомился с его деятельностью. В Ниноцминда посол Рубен Садоян возложил цветы к памятнику “Хайос-Картлос”, символизирующему братство армянского и грузинского народов.

В завершение визита посол Рубен Садоян посетил село Гандза – родину великого армянского поэта Ваана Терьяна, побывал там в церкви “Сурб Карапет” и доме-музее Ваана Терьяна.