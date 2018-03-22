Начался официальный визит президента Беларуси в Грузию

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию начался с официальной церемонии встречи во Дворце президента страны в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Во Дворце прозвучали гимны двух стран, после чего Лукашенко и Георгий Маргвелашвили поздоровались с представителями власти Грузии и дипломатами. Особый интерес у Лукашенко вызвал мэр Тбилиси Каха Каладзе, с которым он побеседовал некоторое время.

Самолет с президентом Беларуси на борту приземлился в Тбилисском международном аэропорту час назад. В аэропорту гостя встретили первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, глава администрации президента Георгий Абашишвили и заместитель министра иностранных дел Грузии Вато Махароблишвили.

После церемонии президенты Грузии удалились для проведения переговоров.

Позже Лукашенко встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Это будет второй по счету официальный визит Лукашенко в Грузию, последний раз он был в стране в 2015 году. Проведенные тогда встречи оказались достаточно успешными с точки зрения углубления политического и экономического сотрудничества. В Тбилиси открылось посольство Беларуси, а также появилась сеть магазинов продуктов белорусского производства.





