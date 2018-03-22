Азиатские индексы - 22-03-18

ТОКИО, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.99% и составил 21591.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1727.39 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.53% и составил 3263.48 пункта, а HANG SENG снизился на 1.09% и составил 31071.05 пункта.