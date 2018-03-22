Ученые нашли связь между фруктовым соком и риском смерти

Напитки с содержанием сахара, в том числе фруктовых соков, увеличивает риск смерти от сердечных и других заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, изучившие данные более 17,9 тысячи человек, за которыми наблюдали в течение шести лет, как передает Арменпресс, об этом пишет Medicalexpress.

Результаты исследования представлены на конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association). За основу были взяты данные из другого исследование под названием "Причины географических и расовых различий у людей, переживших сердечный приступ".

Выяснилось, что для тех, кто выпивал больше 24 унций (680 граммов) сладких напитков в день, риск смерти от сердечных и других заболеваний был в два раза выше, чем у тех, кто выпивал меньше одной унции.

По словам доктора Джин Уэлш, возглавляющей исследование, результаты, к которым пришла она и ее коллеги, доказывают то, насколько важно не злоупотреблять сахаром.

Выводы ученых касаются только напитков: никакой связи между едой с высоким содержанием сахара и риском смерти от сердечных заболеваний обнаружить не удалось.