Британские ученые создали первый постоянный микроволновый лазер

Ученые из Великобритании создали первый мазер, способный работать при комнатных температурах и излучать постоянный поток микроволнового излучения, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Создание этого мазера станет настоящим прорывом в развитии технологий на базе микроволновых излучателей. Мы надеемся, что мазеры будут столь же успешными, как и их оптические коллеги-лазеры", — заявил Джонатан Бриз, физик из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Подобные мазеры, как считают физики, найдут применение в самое ближайшее время в самых разных областях промышленности и быта – в качестве ключевого элемента в детекторах взрывчатки в аэропортах, системах передачи данных и в многих других сферах жизни.