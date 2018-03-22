500 000 кубиков Lego превратили в Toyota Camry

Сертифицированный специалист Lego австралиец Райан «Брикман» Макнот собрал из конструктора полноразмерную копию Toyota Camry нового поколения. Масса масштабной модели седана составила две тонны, а на ее постройку ушло более двух месяцев, передает Арменпресс.

Lego-копия Camry состоит из 500 000 деталей. У нее есть все необходимые логотипы и эмблемы, а также работающие фары, задние фонари и поворотники. Сборка машины заняла 900 часов, что в 40 раз больше, чем Toyota тратит на выпуск настоящей Camry.

Полноразмерная копия Toyota Camry будет выставлена в галерее Макнота Brickman Awesome в Музее Мельбурна до конца апреля текущего года.