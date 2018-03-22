Вопрос о предоставлении помощи Армении и Арцаху обсужден в Конгрессе США

Конгрессмены США призвали прекратить финансирование Азербайджана и вместо этого оказать помощь Армении и Арцаху, сообщает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки».

Во время слушаний комитета Конгресса США по иностранным делам конгрессмен Брэд Шерман призвал руководителя USAID оказать помощь Арцаху.

«Вы знаете, что Армения, которая находится в блокаде со стороны Турции и Азербайджана, заслуживает нашей поддержки. Вы знаете, что Нагорный Карабах, теперь Республика Арцах, находится рядом с милитаристским соседом и что южный регион Грузии, который называется Самцхе-Джавахети, является регионом, который также заслуживает большей части нашей поддержки. Я уверен, что многие из моих коллег обратились с письмом по этому поводу», - сказал конгрессмен.

37 конгрессменов США призвали своих партнеров оказать помощь Армении в размере 60 миллионов долларов США. В частности, они призвали предоставить Армении 30 миллионов долларов США, военную помощь в размере 10 миллионов долларов и 20 миллионов долларов армянским беженцам из Ближнего Востока, которые переселились в Армению. В письме также содержится призыв прекратить любую помощь Азербайджану и предоставить Арцаху помощь в размере 10 млн долларов, направленную на проведение разминирования и установку камер для регистрации нарушений прекращения огня.