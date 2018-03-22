СМИ: первая группа боевиков вышла из Харасты в Восточной Гуте

Группа из 209 человек, включая 27 боевиков - членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам", вышла в четверг по гуманитарному коридору Маварид-эль-Маия из пригорода сирийской столицы Хараста. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Syria. По его информации, среди вышедших мирных жителей 51 женщина, 68 детей и 63 мужчины.

Согласно условиям капитуляции, боевики и члены их семей направятся на автобусах из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Их будут сопровождать сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца. Всего на север Сирии будет перемещено 1,5 тыс. боевиков "Ахрар аш-Шам" и свыше 6 тыс. членов их семей. После их отъезда пригород Хараста будет полностью освобожден бандформирований.





