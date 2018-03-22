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В Польше заявили о неготовности вступить в еврозону


Польша пока не готова вступить в валютную зону евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В первую очередь надо решить всяческие проблемы, которые так очевидны в рамках еврозоны", — сказал Моравецкий.

По словам премьера Польши, структура польского хозяйства отличается от "структуры, превалирующей в странах Западной Европы".

"Наши экономики еще не готовы. Мы еще не дошли до этого момента", — добавил он.

 

 




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