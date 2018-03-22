У премьер-министра Армении обсуждены вопросы, касающиеся порядка учета строительных работ

В ходе состоявшегося сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены вопросы, касающиеся нового порядка учета строительных работ по действующим ценам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саргсян доложил главе правительства о результатах обсуждений, предложениях и решениях относительно пересмотра порядка ценообразования.

Премьер-министр предложил представителям соответствующих ведомств совместно работать и представить проект нового порядка учета строительных работ по действующим ценам, особенно в части социальных инфраструктур: школ, больниц, жилых зданий и других инфраструктур. Подобные расчеты послужат основой планирования государственных и муниципальных бюджетов. Премьер-министр предложил вовлечь в обсуждения и специалистов из действующих в сфере частных организаций.