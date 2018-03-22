Эксперты Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетили Армению

22 марта в рамках очередного визита в Армению группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА. Как сообщили «Арменпресс» в Университете национальных оборонных исследований Министерства обороны Армении, гостей принял Начальник-основатель Национального исследовательского университета обороны, генерал-лейтенант, доктор политических наук, профессор Гайк Котанджян.

Профессор Котанджян подчеркнул важность поддержки, оказываемой группой экспертов НАТО в осуществляемом в Армении реформировании системы оборонного образования. Он также отметил, что образовательный процесс в Университете организован на основе адаптации модели западных исследовательских университетов и институтов и опыта российских мозговых центров путем переноса в аудиторию в качестве преподаваемого знания продуктов научно-прикладных исследований исследовательского компонента.

Гостям были представлены основные результаты проведенного в Университете в октябре–ноябре 2017 г. четырехнедельного курса внутриведомственной переподготовки, а также разработанную в НИУО программу восьминедельного курса переподготовки в межведомственном формате. Было отмечено, что в запланированных на май–июнь 2018 г. курсах примут участие заместители руководителей входящих в оборонную сферу ведомств.

Гайк Котанджян проинформировал присутствующих о том, что Национальный исследовательский университет обороны приступил к пересмотру Стратегии национальной безопасности РА. Институт национальных стратегических исследований (ИНСИ) МО РА был научным координатором разработки проекта первой стратегии национальной безопасности РА, а в настоящее время НИУО, созданный путем трансформации ИНСИ, использует приобретенные в этом процессе знания и методологию.

На встрече с докладом также выступил заместитель Начальника НИУО по учебной части–начальник Института национального стратегического оборонно-безопасностного образования полковник Сурен Давтян.

Член группы экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО, бригадный генерал в отставке из Канады Эрнест Бено прочел лекцию на тему «Образование стратегических лидеров в среде межведомственного взаимодействия».

По завершении докладов развернулась профессиональная дискуссия, в ходе которой специалисты НИУО ответили на ряд вопросов гостей. В заключение эксперты Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО выразили свое глубокое удовлетворение визитом.