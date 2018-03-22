Саркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательными

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг заявил, что судебные власти предъявили ему обвинения в нарушениях при финансировании своей предвыборной кампании, однако не предоставили при этом никаких вещественных доказательств, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а лишь по заявлениям (покойного лидера Ливии Муаммара) Каддафи, его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина (французский предприниматель ливанского происхождения)", -приводит газета "Фигаро" слова бывшего главы государства.

Саркози обвинил свергнутого и убитого бывшего лидера Ливии Каддафи и его семью в "клевете". Он также назвал ложными слова Такиеддина, который в 2016 году заявил, что был посредником при передаче денег от ливийской стороны для избирательной кампании Саркози.