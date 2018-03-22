В Армении связисты ЮВО готовятся к КШУ на новых средствах связи

Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, осваивают современные средства связи в преддверии командно-штабных учений (КШУ) на высокогорном полигоне Камхуд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе практических занятий связисты совершили 30 км марш в район проведения учений, выполнили нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления и узла связи, работе в различных диапазонах частот на современных средствах связи нового поколения.

Ранее все военнослужащие подразделений связи были аттестованы на допуск к работе на новейших средствах связи.

В ходе командно-штабных учений будет задействовано около 50 образцов связи, в том числе командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео-конференц связи, стоящие на вооружении соединения в Закавказье, а также беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли ретрансляторов передачи связи в горных условиях на дальности до 150 км.

К полевым занятиям связистов ЮВО на высокогорном полигоне Камхуд привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц военной специальной техники.