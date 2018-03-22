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Армения и Израиль исключат двойное налогообложение на налоги и имущество


Правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции об исключении двойного налогообложения на налоги и имущество между Арменией и Израилем, подписанную 25 июля 2017 года.

Как сообщает «Арменпресс», министр финансов Армении Вардан Арамян отметил, что, в результате принятия закона, будут обеспечены процедуры, предусмотренные для вступления конвенции в силу. На днях Конституционный суд уже дал положительное заключение по этому соглашению.

“На данный момент у нас есть такие соглашения с 46 странами. Еще с тремя странами – Кыргызстаном, Сейшельскими островами и Узбекистаном – процедуры у нас уже почти завершены. До конца года, по всей вероятности, переговоры закончатся еще с четырьмя странами, и документы будут готовиться к подписанию”, - сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.


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