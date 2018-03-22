Aрсен Арутюнян не исключает возможности дополнительного забора воды из Севана

Председатель Госкомитета по водному хозяйству Армении А. Арутюнян не исключает возможности дополнительного забора воды из озера Севан. Об этом он сказал на встрече с журналистами после заседания правительства. «Если так пойдет и дальше, мы будем вынуждены обратиться в Национальное собрание за разрешением на дополнительный забор воды из озера», - передает «Арменпресс» его слова. А. Арутюнян добавил, что по положению на сегодняшний день водохранилища заполнены на 39%.

«В 2017 г. они были заполнены на 47.3 %, в 2016 г. - на 58%. То есть воды на 19% меньше желаемого. У нас есть основания для беспокойства и мы делаем все, чтобы свести их к минимуму».

В то же время он сообщил, что на совещании у премьера 21 марта рассказал, что делается для смягчения ситуации и подготовки к весне.

Премьеру был представлен ход работ по закупке помповых станций, бурению новых глубинных скважин, ремонту и очистке оросительной сети.

22 марта правительство поручило в краткие сроки завершить эти работы.