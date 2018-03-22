В Армении разведчики ЮВО совершенствуют профессиональные навыки на горном полигоне Памбак

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках полевого выхода на полигоне Памбак преодолевают горные препятствия с использованием альпинистского снаряжения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, инструкторы по горной подготовке обучают разведчиков практике преодоления скальных участков, ущелий и водных преград в одиночном порядке и в составе подразделений в экипировке и с вооружением, а также оказания первой медицинской помощи и соблюдения требовании безопасности.

В ходе тактических занятий военнослужащие преодолеют горные реки вплавь, вброд и ущелья с использованием альпинистского снаряжения по перилам и с использованием подручных средств по бревну.

В подготовке разведывательных подразделений принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотных летательных аппаратов.