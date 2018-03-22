Уровень воды в Севане начал подниматься

По сравнению с 21 марта прошлого года уровень воды в озере поднялся на 4 сантиметра.

Как сообщили «Арменпресс» в Гидрометеослужбе МЧС Армении, уровень воды в озере Севан 21 марта 2018 г. стоял на отметке 1900 м 51 см, что на 4 см выше уровня прошлого года. В ближайшие дни ожидается увеличение речевого притока в озеро. За счет подземных источников в озеро поступило 7 млн 263 000 кубометров воды. По туннелю Арпа-Севан в этом году воды пока не поступало. Уровень Севана начал повышаться впервые за последние 6 месяцев.

По мнению начальника управления сельского хозяйства и охраны природы Гегаркуникской области А. Амбарцумяна, это обусловлено сравнительно обильными мартовскими осадками и увеличением стока рек, впадающих в озеро.

Хосров Хлгатян