Бако Саакян встретился с армянскими деловыми кругами Ливана

21 марта в Бейруте Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие во встрече с армянскими деловыми кругами Ливана, состоявшейся по инициативе организации «АРИ».

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления различных программ в Арцахе.

Президент Саакян вручил медаль «Вачаган Барепашт» организации «АРИ» за вклад в дело развития Республики Арцах.

Глава государства отметил востребованность вовлечения потенциала армянских предпринимателей Ливана в развитии Арцаха, выразив уверенность, что их участие будет последовательно расширяться.