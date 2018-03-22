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Бако Саакян встретился с армянскими деловыми кругами Ливана


21 марта в Бейруте Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие во встрече с армянскими деловыми кругами Ливана, состоявшейся по инициативе организации «АРИ».
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления различных программ в Арцахе.
Президент Саакян вручил медаль «Вачаган Барепашт» организации «АРИ» за вклад в дело развития Республики Арцах.

Глава государства отметил востребованность вовлечения потенциала армянских предпринимателей Ливана в развитии Арцаха, выразив уверенность, что их участие будет последовательно расширяться.


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