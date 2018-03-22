СМИ: курдские бойцы убили в Африне свыше 20 турецких солдат и боевиков оппозиции

Бойцы курдских отрядов атаковали позиции турецких войск и формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) в регионе Африн (65 км от Алеппо). Как сообщил в четверг агентству ANF представитель штаба "Сил народной самообороны" (СНС) Нури Махмуд, в ходе проведенных операций в районе Джиндерес и Бюльбюль было убито 18 турецких солдат и боевиков ССА.

В округе Ширава бойцы СНС подбили бронемашину, погибли пять турецких военнослужащих, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Административный центр Африн перешел под контроль Турции и поддерживаемых ею формирований 18 марта. Курдские жители в большинстве своем покинули город и переместились в районы, находящиеся под защитой сирийской армии. Отряды СНС заявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии.





