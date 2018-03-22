Премьер-министр Армении дал поручение по вопросам подготовки к оросительному сезону

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал поручение по вопросам подготовки к оросительному сезону.

«В ходе организованного в правительстве совещания Государственный комитет водного хозяйства представил данные о заполненности водохранилищ и работы по подготовке к оросительному сезону 2018 года. Были также обсуждены условия и приоритеты орошения по областям», - отметил Карен Карапетян.

Учитывая, что нынешние запасы воды в водохранилищах могут привести к определенным рискам с точки зрения водоснабжения, глава правительства поручил председателю Государственного комитета водного хозяйства в 7-дневный срок совместно с заинтересованными органами разработать и представить в министерство финансов финансовые расчеты работ по приобретению мобильных насосных установок, глубинных насосов, восстановлению неэксплуатируемых глубинных скважин, а также по проектированию бурения новых скважин с учетом обеспечения потребности крестьянских хозяйств в оросительной воде.

Премьер-министр поручил также министрам финансов, территориального управления и развития в 10-дневный срок после получения предусмотренного пакета совместно с Государственным комитетом водного хозяйства инициировать процесс соответствующих закупок и начала работ и завершить их до 16 апреля.

Одновременно в максимально сжатые сроки будет обеспечено проведение установленной законом экспертизы по оценке влияния на окружающую среду. Министры сельского хозяйства, территориального управления и развития, председатель Государственного комитета водного хозяйства и губернаторы в трехмесячный срок обобщат имеющиеся в водной сфере инвестиционные программы, определят первоочередности 2019 года и представят соответствующие предложения в аппарат правительства. Поручено также планирование работ по подготовке к оросительному сезону отныне начинать в осенне-зимний период.Правительство одобрило представленную общественной организацией «Объединение выпускников Ереванского государственного университета» социально-инвестиционную программу жилищного обеспечения, которая будет осуществлена на земельном участке площадью 6,57 га, прилегающем к улице Монте Мелконяна в Ереване. Было также дано согласие на отчуждение этого земельного участка организации путем прямой продажи. В рамках программы стоимостью 52 млрд драмов будет построен молодежный городок «Возрождение».Правительство внесло изменения и дополнение в одно из ранее принятых постановлений. Предусмотренные регулирования позволят постоянно проживающим за рубежом нашим соотечественникам через консульские учреждения Армении обращаться и получать информацию о зарегистрированных правах и ограничениях по отношению к своему имуществу, а также итоговые документы (свидетельства о государственной регистрации прав на имущество, справки и др.). То есть, без посещения Армении находящиеся в иностранном государстве наши соотечественники могут на месте пользоваться услугами, предоставляемыми государственным комитетом кадастра недвижимости. Премьер-министр призвал надлежащим образом проинформировать наших соотечественников о созданной возможности.Правительство решило предложить председателю Национального Собрания Армении 23 марта в 11:00 созвать внеочередное заседание Национального Собрания.