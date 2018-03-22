Заместитель посла: США стремятся к увеличению возможностей двусторонней торговли с Арменией

19 марта в Вашингтоне прошло второе заседание Совета по торговле и инвестициям Армения-США.

Заседание вели заместитель министра экономического развития и инвестиций РА О. Азизян и заместитель торгового представителя США Дэниель Мулани. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства экономразвития.

В состав армянской делегации входили высокопоставленные представители министерств труда и социальных вопросов, экономического развития и инвестиций, Государственной службы безопасности пищевых продуктов и Комитета по госдоходам и сборам.

С американской стороны участвовали представители Госдепартамента, департаментов сельского хозяйства, труда и торговли, служб таможни и охраны границ, инспекций пищевых продуктов и лекарств и Агентства международного развития США.

Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе относящиеся к взаимной торговле (стандарты, технические препятствия, таможенное сотрудничество, санитарные и фитосанитарные нормы, интеллектуальная собственность и трудовые права), Всеобщей системе преференций (GSP) и инвестициям.

Совместно с представителями частных компаний «Американская торговая палата в Армении» и «Кока-кола» прошел круглый стол – обмен мнениями. По завершении встречи Совет подвел итоги заседания и уточнил темы дальнейших обсуждений и совещаний.

20 марта О. Азизяна и Р. Ованнисяна приняла помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх. Во встрече приняли участие также заместитель помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайан Макфитерс и посол Армении в США Григор Ованнисян. На встрече также говорили о результатах заседания Совета и приоритетных направлениях экономического сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение двусторонней готовностью к углублению и расширению торговых связей и объема инвестиций.

Б. Макфитерсу были представлены результаты заседания Совета и приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества.

О. Азизян высоко оценил результаты заседания: «Очень продуктивное обсуждение. Мы удовлетворены готовностью сторон к совместной работе по развитию торговли между нашими странами. Были затронуты почти все сферы сотрудничества. Для Армении особенно важна доступность информации и те шаги, которые будут способствовать облегчению процесса импорта в США.

Мы также обсудили возможности снятия преград в сфере ИТ, наши дальнейшие шаги. Теперь надо переходить к активной работе для реализации достигнутых договоренностей».

«США продолжат работу с Арменией в рамках Армяно-американского совета, стремясь к увеличению двусторонней торговли и инвестиций. Мы будем продолжать наше содействие реформам экономики и укрепления деловой и инвестиционной привлекательности», - сказал заместитель посла США в Армении Рафик Мансур, принимавший участие в заседании Совета.

Совет по торговле и инвестициям Армения-США создан 7 мая 2015 г. на основе Рамочного соглашения между правительствами двух стран.

Согласно статьи 2 председателями Совета являются с армянской стороны - министерство экономического развития и инвестиций РА, с американской стороны – офис Торгового представителя США.