Двум братьям в Гюмри нанесли ножевые ранения: подозреваемые задержаны

В результате предпринятых следственным управлением Следственного комитета Армении по Ширакской области мероприятий установлены обстоятельства нанесения братьям Акопянам ножевых ранений. Предполагаемые преступники задержаны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 20-го марта 2018 года, около 20:45, поступило сообщение о том, что в медцентр Гюмри были доставлены братья Акопяны – Манук Акопян(1982 г.р.), у которого диагностировали “колото-резаную рану брюшной полости, непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки” и Манвел Акопян(1986 г.р.) с диагнозом “проникающие колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости, рваные раны верхней области черепа”.

В результате предпринятых неотложных мероприятий было установлено, что братья получили телесные повреждения 20-го марта 2018 года, около 19:30, во время ссоры, произошедшей во дворе дома на улице Гукасяна в городе Гюмри.

Следственным управлением СК РА по Ширакской области возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РА. Братья признаны потерпевшими.

По предварительным данным, тяжкие телесные повреждения братьям Акопянам нанесли двое жителей города Гюмри – 1984 г.р. и 1990 г.р., которые тоже приходятся другу другу братьями. Подозреваемые задержаны.

Предварительное следствие продолжается.