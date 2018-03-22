Впервые в Тбилиси пройдет Международный молодежный кинофестиваль "Таоба" (в переводе с груз. "поколение"). Как передает Арменпресс, об этом сообщают организаторы мероприятия.

Кинофествиаль пройдет при организации Фонда культуры и образования, а также Национального дворца учащейся молодежи с 29 марта по 2 апреля

Проект пройдет по случаю 100-летнего юбилея первых независимых республик Грузии, Армении и Азербайджана, сообщают в министерстве культуры и спорта Грузии.

"Модель фестиваля основана на лучшем иностранном опыте, что посредством киноискусства будет способствовать развитию аналитического мышления молодежи, а с помощью мастер-классов и лекций будет выявляться талантливая молодежь и поддерживаться их участие в заграничных кинофестивалях", — говорится в сообщении организаторов.

Принять участие в кинофестивале сможет молодежь в возрасте от 13 до 18 лет.

Кинофестиваль будет проходить в Национальном дворце учащейся молодежи по адресу – проспект Шота Руставели, 6. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры и спорта Грузии, Посольства США в Грузии, а также Института Гете и Французского института Грузии.