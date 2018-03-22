"Ведомости": "Ростех" и фонд Варданяна купили долю в проекте технологии распознавания лиц

"РТ-развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") и фонд Рубена Варданяна New Dimension Fund Variable Capital Investment выкупили долю в NtechLab - российском разработчике технологии распознавания лиц. Как передает Арменпресс, об этом сообщили газете "Ведомости" представители компаний.

По словам представителя "Ростеха", дочерняя структура стала владельцем 12,5% NtechLab через свою "дочку" Yota Holding Ltd.

New Dimension Fund Variable Capital Investment приобрел 25% технологической компании.Сумма совершенных сделок не раскрывается.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Пилотные проекты по внедрению технологии NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.



