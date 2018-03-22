Будет построен новый молодежный жилой комплекс «Возрождение»

Общественная организация «Ассоциация выпускников Ереванского государственного университета» построит новый молодежный жилой комплекс «Возрождение». Для него мэрия Еревана приняла решение продать Ассоциации по кадастровой цене участок площадью 6,75 га, примыкающий к ул. М. Мелконяна. Как передает «Арменпресс», мэр Еревана Т. Маргарян отметил, что будет инвестировано 52 млрд драм.

Сделано это с учетом большого спроса на жилье и заявления более 1200 молодых семей. Программа жилищного строительства будет расширена и все нуждающиеся смогут получить возможность покупки жилья по доступной цене.

В жилом комплексе будет около 1000 квартир, зеленая зона отдыха, детский сад, территории общественного значения и бытового обслуживания. Инвестиционная стоимость проекта 52 млрд драм, в течение трех лет будет создано около 2400 рабочих мест. Работы начнутся с 1 апреля 2018 г., завершится строительство 1 июля 2021 г.