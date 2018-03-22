Запасы воды в водохранилищах Армении близки к отметке риска

На заседании правительства премьер-министр К. Карапетян обратился к подготовке к оросительному сезону и дал поручения. Он подчеркнул, что Госкомитет водного хозяйства на совещании, организованном правительством, представил данные о заполнении водохранилищ и подготовительные работы к оросительному сезону 2018 г. «Обсуждались также условия орошения по областям и приоритеты», - передает «Арменпресс» его слова.

Учитывая, что запасы воды в водохранилищах близки к критически низким отметкам, премьер поручил председателю Госкомитета водного хозяйства с соответствующими ведомствами разработать и представить в 7-дневный срок в министерство финансов сметы по закупке передвижных помп, глубинных помп, восстановления бездействующих глубинных скважин, а также бурения новых для обеспечения сельского хозяйства водой.

Министрам финансов, территориального управления и развития, охраны природы поручено после получения указанных материалов в 10-дневный срок обеспечить с Комитетом водного хозяйства соответствующие закупки и организовать работы с тем, чтобы завершить их к 16 апреля и в возможно краткие сроки провести экспертизу на соблюдение норм охраны природы.

Министрам сельского хозяйства, территориального управления и развития, председателю комитета водного хозяйства и губернаторам поручено в трехмесячный срок обобщить инвестиционные программы в сфере водного хозяйства, определить приоритеты на 2019 г. и представить в правительство соответствующие рекомендации, а планирование подготовительных работ к сезону орошения впредь начинать с осени.