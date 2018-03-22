Премия «Артавазд» 2018 г. посвящается памяти Александра Григоряна

27 марта в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна пройдет церемония ежегодного награждения премией «Артавазд», которая в этом году посвящена памяти народного артиста Армении режиссера Александра Григоряна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства культуры, театральный фестиваль-номинация пройдет также в Горисе (29 марта в 18:00).

Премия «Артавазд» будет вручена в следующих номинациях:

«Лучшая молодая актриса» (до 30 лет),

«Лучший молодой актер» (до 30 лет),

«Лучший молодой постановщик» (до 35 лет),

«Лучшее детское представление»,

«Лучшая сценография»,

«Лучшая пьеса»,

«Лучший автор музыки»,

«Лучшая актриса»,

«Лучший актер»,

«Лучшее представление».

Кандидатуры номинации «За достойное служение театральному искусству» выдвигает президиум Армянского союза театральных деятелей.

Будет вручена особая премия «Артавазд» им. народного артиста Армении А. Григоряна.

В составе экспертов президиума Армянского союза театральных деятелей народные артисты РА Г. Гаспарян и В. Шахвердян, заслуженные деятели искусств РА Ж. Дадасян и В. Степанян, А. Экекян, Н. Асатрян и Р. Аракелян.

Присуждение премий пройдет по инициативе Министерства Культуры Армении и Армянского союза театральных деятелей.