США выделят более полмиллиарда долларов на помощь Украине и Грузии

Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", — говорится в проекте бюджета.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.