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В Бразилии четверть населения осталась без электричества


Почти четверть потребителей Бразилии в по меньшей мере 13 штатах на севере и северо-востоке страны остались без электричества в результате сбоя. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство EFE.

Системы энергоснабжения на севере и северо-востоке были отключены от источников снабжения. Наиболее пострадали штаты Рио-Гранде-ду-Норте, Параиба и Мараньян, где большинство городов уже несколько часов остаются без электричества.

Кроме того, известно о перебоях и на юге и юго-востоке Бразилии.

Прекратил работу общественный транспорт, в том числе метро и трамваи, что привело к беспорядкам среди граждан.

По данным министра энергетики Фернанду Коэльо Фильо, причиной отключения стал сбой на гидроэлектростанции Белу-Монти в штате Пара.

 




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