В Ереване будут построены 150 новых пандусов

Для облегчения передвижения инвалидов, мам с колясками и просто пожилых людей, в Ереване в 2018 г. будут построены 150 новых пандусов и еще 100-150 отремонтированы в соответствии с международными стандартами. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил заместитель секретаря администрации мэрии Самвел Мертарджян, добавив, что работы уже начаты.

«Уже построено около 40 пандусов, в 2018 г. отремонтируем поврежденные. Особое внимание будет обращено на построенные до 2013 г. - они не соответствуют стандартам. Построим еще около 150 и, думаю, больше нам не понадобится. Еще около 100-150 отремонтируем».

Проводится постоянный мониторинг работ и состояния самих пандусов.

Мэрия и дальше будет делать все, чтобы все горожане чувствовали себя полноценными гражданами.

Программа работает с 2013 г. по поручению мэра Т. Маргаряна. За это время построено около 2500 пандусов с привлечением частных компаний.

Лилит Демурян