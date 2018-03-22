В приграничной общине Зангакатун будет налажено производство яблочного сока

Село Зангакатун Араратской области знаменито своими яблоками, но каждую осень перед сельчанами встает проблема их реализации. Несколько лет назад в селе с помощью филантропов было создано холодильное хозяйство, но и это не решило проблемы.

«Каждый год пропадало около 1000 тонн яблок. Их мы были вынуждены везти за 70 км в Арташат, где консервный завод принимал по 30 драм за кг. В итоге людям не оставалось ничего», - рассказал корреспонденту «Арменпресс» глава общины Эмин Саакян.

После долгих размышлений решили создать собственное производство сока. «Армянское отделение Фонда дикой природы выделило 50 000 евро, сельчане – свою рабочую силу. Благодаря трехстороннему договору немецкий банк-Фонд дикой природы-община Зангакатун будет решен и вопрос рынка сбыта», - объяснил глава общины. Сейчас яблоки экспортируются в Россию, Беларусь, Грузию. Глава общины настроен оптимистично: «Когда в ЕС и США попробуют наших яблок – сами на самолетах возить будут».

Он рассказал, что проведено освещение 3 км улиц, общине предоставлена сельхозтехника. Фонд дикой природы выделяет деньги на ее защиту, на охрану и размножение живущих в горах на территории общины безоаровых козлов, хищных животных и птиц, 10 новых видов которых обнаружены на ее территории. Будет ужесточен контроль для предотвращения браконьерства, при засухе или метелях животные и птицы будут подкармливаться.

Лилит Мачкалян