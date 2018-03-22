Лукашенко начинает официальный визит в Грузию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22-23 марта посетит с официальным визитом Грузию, сообщила пресс-служба белорусского лидера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Нынешний визит станет вторым официальным посещением Лукашенко этой страны: первый состоялся в апреле 2015 года.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, программой визита Лукашенко запланированы официальные переговоры с Маргвелашвили.

Планируется, что главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Лукашенко и Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе. По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Как уточнила администрация главы грузинского государства, президенты проведут встречи один на один и в расширенном формате. Затем в их присутствии будут подписаны ряд меморандумов, в частности, в банковской сфере, между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства.

Кроме того, планируются встречи Лукашенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, грузинским католикосом-патриархом Илией Вторым.

Одновременно в Тбилиси пройдут Дни Минска (21-23 марта) и грузинско-белорусский бизнес-форум (22 марта).