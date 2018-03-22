Трамп рассказал о важности России для США

Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией лучше иметь хорошие отношения. Этим он объяснил то, что поздравил с победой на выборах Владимира Путина. Соответствующие записи американский лидер сделал в своем Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Я позвонил российскому президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах — в прошлом Обама тоже ему звонил. Фейковые СМИ сходят с ума, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп.

По убеждению президента США, Москва может помочь Вашингтону «решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ (группировка запрещена в России — прим. Ленты.ру), Ираном и даже предстоящей гонкой вооружений».

Президенты США и России пообщались по телефону 20 марта по инициативе американской стороны.