Европейские индексы - 21-03-18

МОСКВА, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.01% и составил 12309.15 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.24% и составил 5239.74 пункта, британский FTSE снизился на 0.32% и составил 7038.97 пункта, российский MICEX вырос на 0.79% и составил 2309.36 пункта, а RTSI вырос на 1.20% и составил 1270.94 пункта.