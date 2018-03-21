За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 64 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 21 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 64 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 20 случая присвоения или растраты, 14 случаев кражи личного имущества, 11 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев обнаружения наркотиков, по 2 случая грабежа, мошенничества и хулиганства, по 1 случаю похищения человека, уклонения от уплаты налогов, злоупотребления должностными обязанностями и служебного подлога или служебной халатности.

За данный период зарегистрировано 9 случаев доборовольной сдачи оружия и боеприпасов, в целом сдано 6 единиц оружия.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.