Университеты Аргентины отменили проведение отрицающей Геноцид армян конференции

Бельграно и Западный национальный университеты Аргентины благодаря усилиям армянской общины отменили конференцию на тему «1915 год: Самый длинный год Османской империи», которая отрицала Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, конференция должна была проводиться совместно с Университетом Анкары.

Армянский национальный комитет Аргентины сообщает, что после объявления конференции все молодежные организации армянской общины заявили, что неприемлемо проводить такие мероприятия в академической среде, особенно в Аргентине, которая является передовой страной в области прав человека и одной из первых признала Геноцида армян.

Председатель Армянского национального комитета Аргентины Николя Сабункуян направил письмо организаторам форума, отметив, что в название конференции представлена дата, когда начался Геноцид армян, но об этом преступлении против человечества не упоминается. Конференция планируется провести с Университетом Анкары, который считается частью турецкой образовательной системы и является частью политики отрицания Геноцида армян.

Он напомнил, что конференции были проведены в университетах Чили, Колумбии и Парагвая, Эквадора и Доминиканской Республикой, подчеркнув, что все проведенные конференции носили характер отрицания Геноцида армян.

После отмены конференции двумя университетами представители Университета Анкары решили провести ее в Исламском центре Аргентинской Республики.