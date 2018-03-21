Парламентская группа дружбы Сирия-Армения посетила посольство Армении

Посол Армении в Сирии Аршак Поладян 20 марта принял членов группы дружбы Сирия-Армения Народного собрания Сирии во главе с Норой Арисян и председателем Постоянной комиссии по внешним связям НС САР Бутросом Мрджани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи Арисян от имени членов группы тепло поздравила новоизбранного президента Республики Армения Армена Саркисяна, пожелав ему успехов в его работе.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам НС САР поздравил Республику Армения с успешным процессом реализации конституционных реформ, выразив надежду на дальнейшее укрепление армянской государственности.

Посол Поладян представил сирийским парламентариям новую конституцию, реформы, ожидаемые в политической системе Армении, и полномочия высшего руководства страны. Посол кратко представил гостям новоизбранного президента Республики Армения Армена Саркисяна как политика, дипломата и интеллектуала, уверяя, что назначение нового президента еще больше укрепит армяно-сирийскую дружбу.

Затем посол Поладян затронул армяно-сирийские отношения, отметив, что Сирия играет особую роль и значение в истории армянского народа, и армянский народ всегда помнил о гуманном отношении, которое сирийский народ проявил к выжившим после геноцида армянам.

На встрече также обсуждались касающиеся сотрудничества в экономической и культурной сферах вопросы.