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Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян встретился с послом США в России Джоном Хантсманом


В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 марта состоялась встреча председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Российской Федерации Джоном Хантсманом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, Тигран Саркисян рассказал о работе Комиссии, институтах и целях интеграции, а также об актуальных задачах, которые стоят перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) сегодня. Особый акцент был сделан на вопросах торговых отношений ЕАЭС с третьими странами.

Посол Джон Хантсман и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян высказали поддержку идее налаживания контактов между соответствующими институтами США и Евразийской экономической комиссией по вопросам, представляющим обоюдный интерес.


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