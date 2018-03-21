Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Бейруте с руководством местного органа АОБС Ливана

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 марта в Бейруте встретился с руководством местного органа Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Ливана.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и АОБС.

Бако Саакян выразил признательность руководству и членам АОБС за постоянное содействие Арцаху в политической, экономической и гуманитарной сферах, высоко оценив эту патриотическую деятельность.