Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился в Бейруте с руководством местного органа АОБС Ливана
18:20, 21 Март, 2018
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 марта в Бейруте встретился с руководством местного органа Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Ливана.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и АОБС.
Бако Саакян выразил признательность руководству и членам АОБС за постоянное содействие Арцаху в политической, экономической и гуманитарной сферах, высоко оценив эту патриотическую деятельность.