Президент Республики Арцах встретился в Бейруте с представителями армянских традиционных партий

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 марта в Бейруте встретился с представителями местных руководящих органов Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», социал-демократической партии «Гнчакян», партии «Рамкавар-Азатакан».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встречах были обсуждены разные вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и Диаспорой.

Саакян отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связей Родина - Диаспора, сохранения армянской идентичности в Диаспоре.