Двухдверный «Мерседес» C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором

Компания Mercedes-Benz вслед за седаном и универсалом представила обновленные купе и кабриолет C-Class. Модели получили новую умеренно-гибридную силовую установку, цифровую приборную панель и ассистирующие системы безопасности от флагманского S-Class, передает Арменпресс.

Обновленный C-Class первым в линейке немецкого производителя оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра и мощностью 184 лошадиные силы (280 Нм).

Двигатель комплектуется стартер-генератором EQ Boost с ременным приводом и 48-вольтовой батареей.

До «сотни» купе с таким двигателем разгоняется за 7,9 секунды. Максимальная скорость — 239 в час.

Дизельные модификации C-Class купе и кабриолет оснащается новым мотором, отдача которого составляет 194 лошадиные силы.