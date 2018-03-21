Четырехлетняя дочь Максима Галкина стала невестой

Лиза Галкина дебютировала в роли модели на показе детской коллекции Валентина Юдашкина в рамках Moscow Fashion Week. Дочке телеведущего выпала честь завершать показ в образе невесты. Для участия в показе своей первой детской коллекции Yudashkin Kids модельер пригласил наследников своих известных друзей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с Лизой по подиуму продефилировали ее брат Гарри, дети Филиппа Киркорова шестилетняя Алла-Виктория и пятилетний Мартин, а также дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки четырехлетняя Надя. Для Лизы было выбрано длинное пышное платье с фатой, белые туфли, в руках юная модель несла букет невесты. Фотографии с показа уже появились в Instagram-аккаунтах родителей девочки Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Mar 21, 2018 at 1:50am PDT