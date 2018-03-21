Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку контрабанды наркотиков на границе с Ираном

Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку контрабанды наркотиков на границе Армения-Иран на участке Мегри. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, гражданин Ирана приблизился к армяно-иранской границе и бросил пакет с 3 кг опиума через колючую проволоку двум армянам, которые ждали его на противоположной стороне границы. Принимая пакеты опиума, армяне пытались покинуть место происшествия, но были пойманы сотрудниками СНБ.

Возбуждено уголовное дело. Граждане Армении арестованы.

Цена на 3 кг опиума на черном рынке может составить до 70 миллионов драмов.